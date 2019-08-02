Президент США приветствовал освобождение рэпера A$AP Rocky шведским судом

Американский лидер Дональд Трамп приветствовал решение шведского суда, освободившего рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс — ред.) по делу о драке.

«A$AP Rocky освободили из тюрьмы, он возвращается в США из Швеции», — написал республиканец на своей странице в Twitter в пятницу, 2 августа. Ранее обвинение требовало для исполнителя шесть месяцев тюрьмы.

Музыкант был задержан в начале июля после драки в центре Стокгольма. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом в его аккаунте в Instagram. На записи видно, что некий молодой преследует рэпера и его охранника, идущих по улице.

Рэпер пытался поговорить с молодым человеком, который его преследовал, и подчеркнул, что «не хочет драться с ним», однако позже сам напал на него, так как молодой человек продолжил слежку.

По мнению юристов, это не является признаком будущего вердикта о невиновности рэпера — его могут приговорить к сроку, например, заочному. Приговор в отношении Майерса будет вынесен 14 августа.