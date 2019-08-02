В Швеции прокурор запросил полгода тюрьмы для рэпера A$AP Rocky

В Стокгольме в ходе последнего дня судебных слушаний прокурор запросил шесть месяцев тюремного заключения для американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс). Исполнителя обвинили в нанесении телесных повреждений.

Прокурор Даниэль Сунессон также потребовал у суда оставить обвиняемого под арестом, так как музыкант может покинуть территорию Швеции. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает «РИА Новости».

A$AP Rocky обвиняется в участии в драке 30 июня, инцидент попал на видео, часть которого опубликована в официальном аккаунте американца в Instagram. На записи видно, что рэпер пытался поговорить с молодым человеком, который его преследовал, и подчеркнул, что «не хочет драться с ним», однако позже сам напал на него, так как молодой человек продолжил слежку.

Исполнителя задержали 3 июля в Стокгольме. Потерпевший по делу ранее запросил компенсацию в размере 140 тыс. крон (€14 тыс.) за нанесенные ему травмы.

По словам пострадавшего, самое серьезное повреждение он получил от осколков бутылки, при этом защита рэпера утверждает, что он не использовал ее при инциденте. Прокуратура с этим утверждением не согласна.