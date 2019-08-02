Шведский суд выпустил из-под стражи рэпера A$AP Rocky

Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс), которого обвиняют в избиении, отпущен из-под стражи шведским судом в ожидании вердикта. Об этом 2 августа сообщает телеканал SVT, ведущий прямую трансляцию из зала заседаний окружного суда Стокгольма.

По мнению юристов, это не является признаком будущего вердикта о невиновности рэпера — его всё равно могут приговорить к сроку, например, заочному. Приговор в отношении Майерса будет вынесен 14 августа.

Ранее представители агентства Sold Out Concerts заявили, что A$AP Rocky не сможет приехать в Москву 10 июля, поскольку всё еще находится под стражей. Организаторы пообещали перенести выступление на август.

Исполнителя задержали 3 июля в Стокгольме после драки. По тому же делу были задержаны еще три человека. Позже суд принял решение об аресте музыканта.

На сайте TMZ во вторник, 2 июля, была размещена видеозапись инцидента. На ней видно, что рэпер пытался поговорить с человеком, который его преследовал, и подчеркнул, что «не хочет драться с ним», однако позже сам напал на него, так как парень продолжил слежку.