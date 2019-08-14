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Беспроводной интернет появится в автобусах в Самаре

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Бесплатный Wi-Fi появится в некоторых автобусах в Самаре. Точки доступа установят к концу августа.

Интернетом планируется оборудовать 20 автобусов, которые работают на маршрутах № 66 и № 67. По данным перевозчика, среди пассажиров на этих маршрутах много молодых людей, которые активно пользуются гаджетами. Пассажиры смогут использовать Wi-Fi бесплатно и без ограничения по времени. Об этом сообщает НИА «Самара».

Автобусы, в которых появятся точки доступа, будут отмечены специальными наклейками. При подключении к беспроводному интернету необходимо пройти авторизацию.

Ранее сообщалось, что точки Wi-Fi появились в общественном транспорте Тулы. Беспроводной интернет доступен в 83 троллейбусах, 50 трамваях и 123 автобусах.

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