Акция «Тайный пассажир» проходит в автобусах Самары

В Самаре началась акция «Тайный пассажир», направленная на получение обратной связи от пассажиров автобусов и повышение качества обслуживания в городском транспорте.

Эксперт общественного совета при департаменте транспорта Александр Медведев одним из первых поехал на автобусе номер 41 и тайно оценил качество работы сотрудников «Самара Авто Газ».

Претензий к предприятию у него не возникло, передает НИА «Самара». На данный момент желание принять участие в акции изъявили более 50 горожан.