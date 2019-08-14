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Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

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Фото: Global Look Press/Diego Herculano
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Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила существование. Такое сообщение опубликовано в парламентской газете «Голос Украины» в среду, 14 августа.

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В публикации указано, что 29 июля 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений была внесена запись о том, что религиозная организация под названием «Патриархия Украинской автокефальной православной церкви» прекратила свое существование путем реорганизации. Ее присоединили к «Киевской митрополии Украинской православной церкви» (Православной церкви Украины, ПЦУ).

В соответствии с принятым решением, отозваны все доверенности, выданные для «Патриархии УАПЦ» до 29 июля включительно, а полномочия по управления делами организации переданы ликвидационной комиссии.

Срок заявления требований кредиторами указан до 3 октября 2019 года, отмечает «Интерфакс».

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского партиархата.

Новую структуру возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

Сама УАПЦ была создана в 1919 году и существовала в Украинской ССР до 1937 года. С 1942 по 1944 годы она продолжила свою деятельность в качестве архиепархии Польской православной церкви. Ее восстановили в 1990 году, она объединила около 1,2 тыс. приходов.

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