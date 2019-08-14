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В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

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В Перми 70-летний пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перерезал тросы промышленным альпинистам, работавшим на фасаде жилого дома. Об этом сообщается в среду, 14 августа, на официальном сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Сначала мужчина потребовал от рабочих прекратить работы. После отказа сделать это он перерезал им страховочные канаты. В результате один из рабочих сорвался, но повис на страховочном тросе. Его коллега оперативно поднялся на крышу и спас ему жизнь. Пенсионер скрылся с места преступления. Позже его задержали.

Мужчине вменяется покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, передает НСН.

7 августа уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске. Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали.

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