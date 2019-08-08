Задержан подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске

В Челябинской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Магнитогорске. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

«Преступление было раскрыто и установлен местный житель, причастный к его совершению», — сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что в данный момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. В его отношении расследуется дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

7 августа в Магнитогорске взорвался автомобиль после того, как владелец открыл его дверь. Пострадавшего доставили в больницу с повреждениями нижних конечностей. Полиция ввела в городе план «Перехват».