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Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек. Об этом 7 августа сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Пострадавший мужчина — уроженец Таджикистана — занимается торговлей на продуктовом рынке, а покушение на его жизнь могло быть связано с его деятельностью, пишет НСН. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

ЧП произошло 7 августа. Мужчина подошел к своей машине, открыл дверь, после чего произошел взрыв. Пострадавшего доставили в больницу с повреждениями нижних конечностей, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как отмечает телеканал «360», какое именно взрывное устройство было установлено в автомобиле, пока неизвестно. В городе действует план «Перехват», на выездах из Магнитогорска дежурят вооруженные наряды полиции.

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