МИД предложил упростить получение туристами российской визы

МИД РФ предложил разрешать иностранным туристам оформлять российские визы по брони гостиницы без подтверждения туроператора. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в среду, 14 августа.

В МИДе считают, что требование подтверждения забронированного жилья от туроператора является препятствием для путешественников, которые хотели бы приехать в Россию самостоятельно. В ведомстве также предлагают увеличить срок действия туристической визы с одного месяца до полугода.

Изменения в закон вступят в силу уже в апреле 2020 года.

По мнению гендиректора компании «Свой ТС» Сергея Войтовича, нововведение упростит жизнь операторам, но на турпотоке в Россию почти не скажется, пишет «Интерфакс». По его словам, подтверждение брони жилья получить и так легко, потому что почти все гостиницы и хостелы в стране обладают соответствующими лицензиями.

В конце февраля текущего года президент Владимир Путин заявил о необходимости расширения опыта краткосрочного безвизового въезда в РФ для иностранных туристов и использования электронных виз.

Предполагается, что единую электронную визу для иностранцев введут в РФ с 2021 года. Она будет однократной, а срок действия составит не более 16 дней. При этом получить такую визу можно будет вне зависимости от цели поездки. Список стран, гражданам которых будет доступен этот сервис, определит российское правительство.