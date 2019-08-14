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Volkswagen сделает из кроссовера T-Roc кабриолет

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Фото: autocar.co.uk
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Немецкая компания Volkswagen планирует выпустить в 2020 году новую модификацию кроссовера T-Roc с открытым верхом. Об этом 14 августа пишет Autocar.

Дизайн машины практически не будет отличаться от стандартного T-Roc, который был представлен в 2017 году на автосалоне во Франкфурте (Германия). Колесная база кабриолета по сравнению с кроссовером увеличится на 37 мм, а в длину открытая версия вырастет на 34 мм. Вместимость багажного отделения составит 284 л.

Кабриолет оснастят новейшей системой складывания мягкой крыши, которая позволит поднять ее за девять секунд на скоростях до 30 км/ч.

На европейском рынке открытая версия Volkswagen T-Roc будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым двигателем с отдачей 148 л.с. Также будет представлена модификация с литровым силовым агрегатом мощностью 113 л.с. Коробки передач — механическая и роботизированная с двойным сцеплением.

12 августа сообщалось, что Volkswagen совместно с российским футбольным союзом выпустил седан Polo в исполнении Football Edition.

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