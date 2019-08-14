Kia опубликовала первые изображения нового кроссовера Mohave

Корейская компания Kia опубликовала официальные снимки кроссовера Mohave второго поколения. Об этом в среду, 14 августа, сообщает Motor1.

По данным издания, у машины появятся четырехсекционные светодиодные фары, решетка радиатора, позаимствованная у концепт-кара Masterpiece, передний бампер со встроенными ходовыми огнями, боковые защитные накладки а также задние фонари, соединенные между собой широкой полосой, на которой написано название модели.

Серийная версия кроссовера Kia Mohave получит трехлитровый турбодизельный двигатель мощностью 256 л.с.

31 июля сообщалось, что Kia совместно с немецким техническим центром Hyundai Motor Group построили автомобиль Stinger GT420 для заездов по гоночному треку.