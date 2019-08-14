Медики рассказали о безвредной для человека ежедневной порции меда

Безвредными для здоровья человека могут быть две столовые ложки меда в день. Однако польза продукта значительно преувеличена, выразили свое мнение врачи. По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, употреблять не более двух столовых ложек меда стоит в первой половине дня. При этом надо вести активный образ жизни.

Сочетание меда и алкоголя опасно для человека, подчеркнул доктор. Если медовуху употреблять в большом количестве, то это может привести к жировым изменениям печени, запускающим процессы воспаления, способные привести к циррозу, отмечает 14 августа «РИА Новости».

В меде содержатся антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, витамины и фруктоза, являющаяся источником энергии, напомнил также Буеверов.

В целом польза меда для здоровья человека во много раз преувеличена, поделилась мнение врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. Чтобы получить пользу от его употребления, нужно съесть очень много, но из-за высокого количества углеводов продукт является калорийным, поэтому употреблять его следует дозированно.

При растворении в горячей воде мед теряет свои полезные свойства, отметила врач. Противопоказания для употребления лакомства — ожирение или аллергия на пчелиный яд или цветы. Выбирать следует мед в сотах, как гарантированно качественный и натуральный продукт, полагают эксперты, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В 2019 году Медовый Спас отмечается в России 14 августа, с этого дня пасечники начинают собирать мед.