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Врачи назвали способы сохранить здоровье

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Участвующие в программе «Здоровая Москва» врачи рассказали, как современному человеку сохранить здоровье. Рекомендации специалистов были опубликованы в воскресенье, 11 августа, на сайте мэра столицы.

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Как рассказал врач-методист городской поликлиники № 107 Дмитрий Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью. Для этого достаточно делать зарядку по утрам, также полезно чаще ходить пешком. По словам специалиста, крайне хорошая привычка — подниматься и спускаться по лестнице пешком вместо использования лифта.

Врач-методист городской поликлиники № 6 Кристина Коршия считает, что одним из самых важных способов укрепить здоровье является установленный режим сна. По ее словам, для восстановления организма человеку нужно спать от семи до девяти часов в день.

Также рекомендациями поделилась врач-методист городской поликлиники № 64 Лилиана Текеева. По ее словам, для хорошего здоровья надо правильно питаться, подходя к этому вопросу с большой ответственностью.

«Ни для кого не секрет, что начинать день нужно с завтрака, что нельзя наедаться перед сном или же что питание должно быть сбалансированным и в достаточном количестве включать в себя белки, жиры и углеводы», — отметила специалист.

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