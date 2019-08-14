Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Югре

Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В аварию попали три легковых автомобиля, сообщило в среду, 14 августа, региональное управление полиции.

ДТП с участием «Рено Логан», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот» произошло поздно вечером во вторник на 20-м километре дороги «подъезд к городу Сургуту».

По предварительной информации, водитель Renault Logan, ехавший в сторону Нефтеюганска, выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем «Лада Веста», который отбросило на проезжавший мимо «УАЗ Патриот».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Лада Веста» мужчина 1968 года рождения и водитель «Рено Логан» 1972 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», — уточнили в полиции.

Водитель «Лады» и два пассажира «Рено» госпитализированы, проводится расследование.

13 августа пять человек погибли в результате аварии, которая произошла на магистрали Темрюк–Краснодар–Кропоткин в Краснодарском крае.