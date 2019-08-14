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Биологи открыли новый способ выбора пола при оплодотворении животных

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Японские ученые разработали технологию выбора пола животных, рожденных в результате искусственного оплодотворения. Об этом сообщил журнал PLOS Biology.

Исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. Им удалось воздействовать на клетки таким образом, чтобы активность проявлял правильный тип сперматозоидов.

Биологи получили химическое вещество, способное снижать двигательную активность сперматозоидов с Х-хромосомами, но при этом не влияет на их жизнеспособность и способность к оплодотворению.

В результате при искусственном оплодотворении появилась возможность выбирать быстрые или медленные сперматозоиды и комбинировать Х- и Y-хромосомы в эмбрионе. Ученые провели успешные испытания на мышах.

30 июля в Японии одобрили заявку биологов из Университета Токио на проведение опытов над гибридными человеческими и мышиными эмбрионами.

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