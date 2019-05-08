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Биологи узнали о способности ос логически мыслить

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Фото: Pixabay
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Обычные бумажные осы, живущие в ульях из нескольких десятков особей, умеют делать простейшие логические умозаключения и пользоваться ими при добыче пищи. Такое открытие сделали ученые из университета штата Мичиган в Энн-Арбор, оно опубликовано в среду, 8 мая, в журнале Biology Letters.

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«Мы не говорим, что осы пользовались полноценной дедукцией, но было очень похоже, что они применяли те логические взаимосвязи, которые уже были им известны, для раскрытия еще неизвестных закономерностей. Это говорит о том, что развитие сложных форм поведения зависит не от размеров мозга, а от структуры общества», — отметила биолог Элизабет Тиббетс.

Отмечается, что в начале 2000-х она и ее коллеги выяснили, что бумажные осы имеют способность распознавать и запоминать лица своих собратьев по улью и отличать их от незнакомых им ос.

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