Биологи узнали о способности ос логически мыслить

Обычные бумажные осы, живущие в ульях из нескольких десятков особей, умеют делать простейшие логические умозаключения и пользоваться ими при добыче пищи. Такое открытие сделали ученые из университета штата Мичиган в Энн-Арбор, оно опубликовано в среду, 8 мая, в журнале Biology Letters.

«Мы не говорим, что осы пользовались полноценной дедукцией, но было очень похоже, что они применяли те логические взаимосвязи, которые уже были им известны, для раскрытия еще неизвестных закономерностей. Это говорит о том, что развитие сложных форм поведения зависит не от размеров мозга, а от структуры общества», — отметила биолог Элизабет Тиббетс.

Отмечается, что в начале 2000-х она и ее коллеги выяснили, что бумажные осы имеют способность распознавать и запоминать лица своих собратьев по улью и отличать их от незнакомых им ос.

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