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Безобидные рыжие муравьи оказались «охотниками за головами»

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/dpa
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Американский инсектолог установил, что проживающие в лесах Флориды рыжие муравьи вида Formica archboldi, которые ранее считались безобидными, охотятся на одних из самых свирепых гигантских муравьев-одонтомахов и коллекционируют их головы в своих муравейниках. Исследование опубликовано в журнале Insectes Sociaux.

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По словам Адриана Смита из университета Северной Каролины в Роли, головы муравьев-одонтомахов обнаружили в жилищах рыжих муравьев еще в 1950-x годах, и это явление никто не мог объяснить, поскольку таких крупных особей боятся даже пауки.

Ученый выяснил, что рыжие муравьи вырабатывали запах, который сильно отличался от других представителей рода Formica и был практически идентичен запаху одонтомахов. Обычно насекомые с помощью феромонов отличают представителей своего вида и не нападают на них, и с точки зрения эволюции маленьким муравьям необходимо иметь запах, который сильно отличается от одонтомахов, чтобы избегать их, уточняет «РИА Новости».

Тогда ученый предположил, что Formica archboldi могли целенаправленно охотиться на гигантов, используя «дружественный» запах в качестве прикрытия. Когда биолог подсадил одонтомаха к рыжим муравьям, мелкие насекомые подходили близко к хищнику и выстреливали в его сторону струей кислоты, которая в 70% случаев парализовала одонтомаха. После этого рыжие муравьи переносили добычу в колонию, и их сородичи поедали тело хищного муравья, оставляя лишь голову.

В сентябре, после того как на США у берегов Северной и Южной Каролины обрушился ураган «Флоренс», были обнаружены «острова» из огненных муравьев. Насекомые цеплялись друг за друга, чтобы спастись, образуя подобие плота.

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