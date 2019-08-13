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Производителей хотят обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор и Европейская экономическая комиссия рассмотрят инициативу, которая предлагает ввести для производителей в странах ЕАЭС обязанность раскрывать внутренние стандарты, по которым изготавливаются продукты питания. На сегодняшний день технические условия (ТУ) и стандарты организации (СТО) относятся к интеллектуальной собственности предприятий и чаще всего не публикуются.

Эксперты считают, что размещение на упаковке данных об условиях производства поможет снизить долю фальсификата на рынке. Потребители и надзорные органы получат точную информацию о продукте и смогут контролировать исполнение стандарта.

Сейчас изготовители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке. Остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе.

Подробнее читайте в материале «Известий» 14 августа

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