Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку

ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет. Поводом стали обращения по поводу некоторых положений документа.

В тексте содержались требования к здоровью фотографов, работающих с младенцами. В частности, запрет на работу для людей с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Известия». В обращениях говорилось, что это положение нарушает права ВИЧ-инфицированных людей.

В связи с несоответствием стандарта предусмотренному законом принципу достигнутого с общественностью консенсуса документ вернули на доработку, отметили в пресс-службе Росстата.

О появлении ГОСТа на фотосессии для новорожденных в возрасте до 28 дней стало известно 16 июля. Сообщалось, что стандарт должен вступить в силу с января 2020 года. В документе содержатся требования к оборудованию студии, условиям съемки, соблюдению конфиденциальности личных данных. Также регламентировалось здоровье фотографа. Указывалось, что он должен быть совершеннолетним и иметь медицинскую книжку, не страдать «социально опасными заболеваниями» (ряд хронических инфекций, гепатит, ВИЧ, СПИД и туберкулез), не иметь судимости и вредных привычек.