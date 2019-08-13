Курс доллара впервые с 5 августа опустился ниже 65 рублей

Курс американской валюты опустился ниже 65 рублей за доллар. Такое снижение произошло впервые с 5 августа, сообщает «РИА Новости» во вторник, 13 августа.

Данные торгов на Московской бирже свидетельствуют, что курс доллара к рублю снизился на 1,18% относительно уровня закрытия предыдущих торгов. За 1$ дают 64,89 рубля.

Сообщается, что доллар опустился на фоне роста цен на нефть на 4%. Стоимость нефти Brent выросла на 4,2% — до $61,01 за баррель.

5 августа доллар стоил 64,64 рубля.

8 августа президент США Дональд Трамп высказался насчет изменения курса мировых валют. Он выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы (ФРС).