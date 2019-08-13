Пенсионерка в Мурманске лишилась 1,5 млн рублей из-за покупки БАДов

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежей. Женщина перечислила неизвестным лицам около 1,5 млн рублей после покупки биологически активных добавок.

По словам потерпевшей, она приобретала БАДы на нескольких сайтах. После заказа ей позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился следователем и сообщил, что БАДы являются контрафактными, поэтому женщине полагается компенсация. Ей предложили оплатить услуги адвоката и оформить несколько справок. Пенсионерка несколько раз переводила деньги и в итоге лишилась 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА FlashNord.

О произошедшем потерпевшая сообщила в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества.