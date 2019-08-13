Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества — теперь злоумышленники звонят клиентам банков, представляются его сотрудниками и пытаются получить доступ к карточным счетам. Об этом 12 августа писала «Российская газета».

Согласно схеме, аферисты звонят и сообщают клиенту, что кредитная организация якобы зафиксировала попытку списания денег с карты в другом регионе. Если владелец счета говорит, что не делал этого, мошенники сообщают о блокировке операции и предлагают ради безопасности сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

Для этого, уверяют злоумышленники, необходимо установить специальное приложение — средство удаленного доступа Teamviewer. Любой, кто получает id (код доступа) клиента, может «хозяйничать» в его устройстве. Доказать взлом при этом будет сложно или невозможно.

В июле «Роскачество» рассказало о признаках, которые позволяют определить телефонного мошенника. Главными из них являются попытки узнать конфиденциальные данные, а также попытки торопить или пугать последствиями и просьбы никому не рассказывать о разговоре.