Прямой эфир

Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове 61-летняя женщина стала жертвой мошенников. Пенсионерка перевела более 4,3 млн рублей, чтобы получить «компенсацию» за дорогой крем для лица.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что ей положена компенсация в размере 160 тыс. рублей за приобретенный дорогой крем. Для того чтобы получить деньги, пенсионерка должна перевести свои средства на названные им счета.

Женщина поверила мошеннику и в течение 22 дней переводила всё большие и большие суммы. Когда у нее закончились собственные деньги, она взяла кредит, затем кредит взяли другие члены семьи. Она заняла деньги у родственников и знакомых, а когда они кончились, поняла, что ее обманули.

Ущерб составил 4,34 млн рублей. После того как пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Брянской области отдала мошенникам миллион рублей
Жительница Магадана потеряла 850 тыс. рублей при попытке купить квартиру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017