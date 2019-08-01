Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей

В Тамбове 61-летняя женщина стала жертвой мошенников. Пенсионерка перевела более 4,3 млн рублей, чтобы получить «компенсацию» за дорогой крем для лица.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что ей положена компенсация в размере 160 тыс. рублей за приобретенный дорогой крем. Для того чтобы получить деньги, пенсионерка должна перевести свои средства на названные им счета.

Женщина поверила мошеннику и в течение 22 дней переводила всё большие и большие суммы. Когда у нее закончились собственные деньги, она взяла кредит, затем кредит взяли другие члены семьи. Она заняла деньги у родственников и знакомых, а когда они кончились, поняла, что ее обманули.

Ущерб составил 4,34 млн рублей. После того как пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.