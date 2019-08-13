Суд на Украине отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин»

Херсонский суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины (СБУ) об аресте российского танкера «Механик Погодин». Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, которая подчиняется украинским властям.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

10 августа прошлого года украинские власти заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании «ВЭБ-Лизинг», против которой введены санкции. Между тем компания – оператор судна «В.Ф. Танкер» (входит в состав «Волжского пароходства». — Ред.) сообщала, что закрыла обязательства перед «ВЭБ-Лизинг» и единолично владеет танкером.

13 августа стало известно, что компания «Волжское пароходство» направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении танкера.