Владелец танкера «Механик Погодин» написал письмо Зеленскому

Российская судоходная компания «Волжское пароходство» написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера «Механик Погодин». Об этом во вторник, 13 августа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.

«По мнению компании, решение об освобождении судна — вопрос уровня главы государства. Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа», — отметили они.

10 августа прошлого года украинские власти заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании «ВЭБ-Лизинг», против которой введены санкции. Между тем компания – оператор судна «В.Ф. Танкер» (входит в состав «Волжского пароходства». — Ред.) сообщала, что закрыла обязательства перед «ВЭБ-Лизинг» и единолично владеет танкером.

По данным «Волжского пароходства», сумма ущерба от задержания в порту Херсона судна «Механик Погодин» по состоянию на апрель 2019 года составила $2,3 млн.