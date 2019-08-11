Подвергнутым обыску в Херсоне танкером управляет украинская компания

Танкер Mriya под флагом Украины, на котором прошли обыски в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала Equasis.

Отмечается, что зарегистрированная в Киеве фирма Felina Development владеет судном с июня 2018 года. С 2013 по 2017 год оно принадлежало российской компании «ИнвестТрансГрупп» и носило имя Vilga.

Ранее 11 августа стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым, которая подчиняется украинским властям, в Херсоне обыскала танкер из-за подозрений в поставке топлива для российского Черноморского флота в 2015 году.

По данным источников агентства, судно стоит в Херсоне с июля, в последний год перемещалось между портами Украины, в том числе заходило в Измаил и Херсон. Уточняется, что на судне может быть 15–17 членов экипажа.

25 июля сообщалось, что СБУ задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено минувшей зимой.