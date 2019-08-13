В Иркутской области потушили 12 пожаров за сутки

На территории Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировали 12 лесных пожаров общей площадью 1,7 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пять пожаров было потушено в Усть-Кутском районе, три — в Жигаловском, два — в Киренском, по одному в Мамсо-Чуйском и Казачинском-Ленском районах. Действующими остаются 33 возгорания общей площадью 74,6 тыс. га, из которых 67,7 покрыты лесом, пишет ИА IrkutskMedia.

По состоянию на утро 13 августа, в локализованное состояние перешли 18 пожаров площадью 23,9 тыс. га, из которых лесом покрыты 22,7 тыс. га.

В зоне тушения находятся девять возгораний на площади в 13,1 тыс. га. Еще 24 пожара действуют в зоне контроля — их площадь составляет 61,4 тыс. га.

12 августа в тушении пожаров были задействованы 392 парашютиста-десантника, 336 специалистов лесной охраны и 553 мобилизованных гражданина.

13 августа федеральная «Авиалесохрана» сообщила о том, что площадь лесных пожаров в России начала сокращаться. За прошедшие сутки она снизилась на 6%.