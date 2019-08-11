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Более 70 населенных пунктов Приангарья остаются в зоне задымления

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В Иркутской области 74 населенных пункта в семи районах находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров. По данным космического мониторинга, 12 из них — в Бодайбинском районе, 12 – в Катангском, 27 – в Киренском, 12 – в Усть-Кутском, четыре в Усть-Илимском, четыре — в Мамско-Чуйском и три – в Казачинско-Ленском.

Напомним, с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации в региональных лесах. Действует запрет для граждан на посещение лесов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

По данным на 9 августа, в Приангарье удалось ликвидировать 11 пожаров площадью более 362 га за сутки. Продолжают действовать 56 возгораний, их общая площадь составляет 85,3 тыс. га. В тушении было задействовано 339 пожарных-десантников, 405 сотрудников пожарной охран и 558 мобилизованных граждан. В локализованное состояние перевели 17 пожаров общей площадью 23,6 тыс. га.

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