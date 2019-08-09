В Иркутской области за сутки потушили 11 пожаров

В Иркутской области удалось ликвидировать 11 пожаров площадью более 362 га за сутки. Продолжают действовать 56 возгораний.

По данным областого правительства, четыре пожара ликвидированы в Усть-Кутском районе, еще два – в Жигаловском районе. По одному пожару потушили в Бодайбинском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Киренском и Тайшетском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, пожар потушен на землях «Заповедного Прибайкалья».

В локализованное состояние перевели 17 пожаров общей площадью 23,6 тыс. га. В основном горели лесные территории. Шесть пожаров находятся в Киренском районе.

В действующем состоянии находятся 56 возгораний, их общая площадь составляет 85,3 тыс. га. В тушении было задействовано 339 пожарных-десантников, 405 сотрудников пожарной охран и 558 мобилизованных граждан.

Режим ЧС действует в лесах Иркутской области с 11 июля. Запрет на посещение лесов действует для жителей региона.