Трамп упоминал Россию в Twitter больше остальных стран

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter упоминал Россию больше, чем любую другую страну в мире. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает издание Economist на своей странице в соцсети.

Так, с момента избрания президентом в 2016 году Трамп сделал 1384 упоминания зарубежных стран в своем микроблоге, написав о 81 государстве. Чаще всего в его постах появлялась Россия (297 раз), КНДР (163 раза) и Китай. Далее следуют Мексика и Пуэрто-Рико.

В июле прошлого года Трамп похвалил сеть микроблогов Twitter за возможность донести до миллионов подписчиков правду и опровергнуть лживые новости. Платформу американский лидер назвал «современной формой общения», которая позволяет «не сидеть сложа руки», а хотя бы ответить, когда кто-то прав или неправ.

По его словам, Twitter позволяет делать «мощные заявления», так как «всего через две секунды» после публикации твита появляются «срочные новости о том, как Дональд Трамп только что…».

У Трампа в Twitter свыше 63 млн подписчиков. Американский лидер активно использует эту социальную сеть для выражения своего мнения по разным вопросам, касающимся внешней и внутренней политики США.