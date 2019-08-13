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Ученые в скором времени предрекли человечеству новую эпидемию

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Ученые рассказали о том, что в ближайшее время человечеству грозит страшная инфекционная болезнь. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Nature Genetics.

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Согласно представленным данным, в мире могут распространиться бактерии, которые вызывают тяжелые формы энтерколита, в том числе трудноизлечимую диарею. Отмечается, что микробы уже приспособились к жизни в клиниках, поэтому всё меньше остается шансов на избавление от инфекции.

«Эта бактерия сейчас расщепляется на два отдельных вида, один из которых приспособлен к распространению по больницам», — рассказал Нитин Кумар из Института Сангера в британском Хинкстоне.

Он пояснил, что эта бактерия появилась более 75 тыс. лет назад и с тех пор эволюционирует вместе с людьми, приспосабливаясь к новым условиям среды.

Также специалисты рассказали об опасностях так называемых супербактерий — микробов, стойких к действиям одного или нескольких антибиотиков. В частности, речь идет об опасных патогенах, таких как золотистый стафилококк или пневмококк. Они появляются в больницах и на фермах, где искусственно ускоряют рост скота.

По словам исследователей, появилась реальная угроза того, что все лекарства потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».

18 июля старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон рассказала, что список болезней, которые переносят клещи, может пополниться новой болезнью — бабезиозом.

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