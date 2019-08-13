Итальянский астронавт даст концерт из космоса

Астронавт из Италии Лука Пармитано станет первым «космическим диджеем»: он выступит перед любителями электронной музыки с земной орбиты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

Концерт состоится во вторник, 13 августа, в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition перед музыкальными фанатами на Ибице. Как уточняется, астронавт будет выступать из модуля Columbus на Международной космической станции (МКС).

«Здесь он (Пармитано — Ред.) дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур», — цитирует агентство сообщение ЕКА.

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля на космическом корабле «Союз МС-13» вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это уже второй полет итальянца в космос.

Ранее стало известно, что 22 августа на МКС отправится российский робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Он проведет в космосе 14 дней. За это время он должен выполнить несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.