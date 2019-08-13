В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Туристический сектор Грузии в результате сокращения количества путешественников из России потерял до $60 млн. Об этом 12 августа заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

По его словам, такие данные представлены по состоянию на июль 2019 года. Однако хороший тренд наблюдается в регионе Аджария в июне, где туризм вырос на 40% по сравнению с аналогичными данными 2018 года, пишет «РИА Новости».

Бахтадзе также пообещал вернуть ту динамику роста в сфере туризма, которая была в стране до введения запрета на авиаперелеты между Грузией и Россией. Эксперты при этом сомневаются, что власти Грузии смогут найти замену турпотоку из России.

По данным сервиса «Туту.ру», Грузия потеряла третье место в топ-10 самых популярных направлений у самостоятельных туристов из-за подорожания авиаперелетов. По информации билетных сервисов, стоимость авиаперелета возросла на 31–55% после введения запрета на прямое авиасообщение. При этом также рухнул и спрос, несмотря на то, что россияне всё равно могут долететь в Тбилиси, Батуми и Кутаиси с пересадкой.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».