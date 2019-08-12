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В Чехии стали больше доверять России и меньше симпатизировать США

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Граждане Чехии продемонстрировали наивысший за последние 13 лет уровень доверия к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник, 12 августа, пражским социологическим агентством STEM.

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Исследование показало, что симпатию к России испытывают 34% чехов. В ходе аналогичного опроса, который был проведен в 2017 году, 30% респондентов позитивно высказались в адрес РФ, передает ТАСС.

При этом с момента проведения последнего опроса в Чехии заметно меньше стало тех, кто симпатизирует США. Сейчас Соединенные Штаты вызывают симпатию у 41% граждан республики. В 2017 году такой точки зрения придерживалась половина опрошенных.

Кроме того, по данным чешских социологов, снизился уровень доверия граждан к странам Западной Европы.

Опрос проводился в Чешской Республике с 14 по 30 июня. В нем приняли участие 1004 гражданина.

1 августа сообщалось об опросе, проведенном норвежскими социологами, итоги которого показали, что две трети жителей скандинавской страны считают президента России Владимира Путина угрозой мировой стабильности.

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