В Чехии стали больше доверять России и меньше симпатизировать США

Граждане Чехии продемонстрировали наивысший за последние 13 лет уровень доверия к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник, 12 августа, пражским социологическим агентством STEM.

Исследование показало, что симпатию к России испытывают 34% чехов. В ходе аналогичного опроса, который был проведен в 2017 году, 30% респондентов позитивно высказались в адрес РФ, передает ТАСС.

При этом с момента проведения последнего опроса в Чехии заметно меньше стало тех, кто симпатизирует США. Сейчас Соединенные Штаты вызывают симпатию у 41% граждан республики. В 2017 году такой точки зрения придерживалась половина опрошенных.

Кроме того, по данным чешских социологов, снизился уровень доверия граждан к странам Западной Европы.

Опрос проводился в Чешской Республике с 14 по 30 июня. В нем приняли участие 1004 гражданина.

1 августа сообщалось об опросе, проведенном норвежскими социологами, итоги которого показали, что две трети жителей скандинавской страны считают президента России Владимира Путина угрозой мировой стабильности.