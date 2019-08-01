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Норвежцы рассказали о страхе перед Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Две трети жителей Норвегии (67%) считают президента России Владимира Путина угрозой мировой стабильности. Об этом 30 июля сообщает портал Dagbladet со ссылкой на опрос, проведенный институтом Ipsos.

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Годом ранее людей, которые придерживались такого мнения, было на 10% меньше, передает «Газета.Ру».

По словам директора Норвежского научно-исследовательского института социальных наук Ивера Нойманна, влияние на норвежцев оказывают события в Сирии и на Украине. Он подчеркнул, что сам не считает, что российская сторона собирается начать третью мировую войну. Однако «брожение», заметное во всем мире, представляет угрозу существующему порядку вещей.

Летом 2018 года Осло заявил, что хочет увеличить число американских военных в стране более чем вдвое — с 330 до 700 человек. Расположить их Норвегия собиралась ближе к норвежско-российской границе с целью усиления присутствия НАТО в регионе.

В МИД России назвали такие заявление безответственными, так как они подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям, а также разрушают «атмосферу добрососедства и взаимного уважения».

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