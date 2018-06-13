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Норвегия хочет удвоить число американских военных на своей территории

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Власти Норвегии хотят увеличить число американских морпехов в стране с 330 до 700, сообщает Deutsche Welle. Они планируют расположить солдат США ближе к норвежско-российской границе с целью усиления присутствия НАТО в регионе.

«Мы должны быть уверенны, что солдаты НАТО из других стран-союзников получат опыт ведения боевых действий в норвежских условиях, и что наши и союзнические военнослужащие учатся действовать совместно», — говорится в заявлении министра обороны страны Франка Бакке-Йенсена, опубликованном на сайте ведомства.

В случае, если Вашингтон одобрит запрос Осло, военные США будут отправлены в Сетермуэн, город, расположенный в 420 км от российской границы.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорайде заявила журналистам, что решение не означает строительство постоянной базы ВС США в стране. Она добавила, что оно уже получило одобрение парламента.

Около 330 американских военных прибыли в январе 2017 года в Норвегию с целью обучения ведению боевых действий в условиях зимы. Это — первый случай со времён Второй мировой войны, когда в стране высадились иностранные военные. Они должны были покинуть Норвегию в конце нынешнего года. Сейчас военнослужащие США дислоцируются рядом с городом Тронхейм на западном побережье страны. 

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