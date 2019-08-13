Весь июль ситуация на мировых торговых площадках была весьма стабильной — биржевая цена барреля нефти сорта Brent пребывала в комфортной зоне — «бочка» котировалась в диапазоне не ниже $62 и не выше $67. Но с 1 августа мировой рынок нефти вошел в фазу глубокой коррекции: в первой декаде цена Brent опускалась в ходе нескольких торговых сессий ниже $58 за баррель. То есть до уровня вне зоны комфорта глобальных нефтеэкспортеров.

Столь резкое и заметное удешевление черного золота — прежде всего результат реакции нефтетрейдеров на очередную угрозу американского лидера Дональда Трампа ужесточить режим торговых отношений с Китаем. Очевидно, инвесторов охватил страх ввиду возросших рисков замедления мировой экономики, что подразумевает снижение спроса на углеводородное сырье.

Сейчас прогнозный консенсус глобальных инвестиционных групп и профильных аналитических институтов на 2019 год — с креном на ожидание профицита предложения черного золота.

К примеру, Международное экономическое агентство (МЭА) в свежем обзоре пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году в сторону снижения на 100 тыс. баррелей в сутки — до отметки 1,1 млн. Также понижены ожидания по росту спроса на нефть в следующем году по сравнению с предыдущей оценкой — на 50 тыс. баррелей в сутки. Причем в своих обзорных выводах МЭА намекает на высокую вероятность пересмотра ожиданий в сторону дальнейшего снижения.

Темпы роста спроса на нефть как в 2019-м, так и в 2020 году, будут отставать от темпов увеличения предложения странами внекартельного блока (не входящих в ОПЕК). Так, в этом году поставки нефти из этих государств вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки, а в 20200-м — на 2,2 млн.

МЭА в своих оценках опирается на формируемые тенденции к замедлению экономического роста: у многих государств по итогам первого полугодия ослаб показатель ВВП. Но главное –– отнюдь не радужные настроения по перспективам кооперации между США и Китаем. На фоне торгового конфликта по линии Вашингтон – Пекин спад мировой экономики становится базовым прогнозным сценарием.

Глобальная инвестиционная группа JPMorgan также указала на ощутимый спад спроса на нефть при опережающих темпах роста предложения от внекартельных стран. Она еще в июле скорректировала свои прогнозы по цене «бочки» Brent: с $65 до $59 на конец 2019 года, с $59 до $52 –– на конец 2020-го.

Свой трёхмесячный прогноз по цене нефти Brent понизил и финансовый конгломерат Citi — с $75 до $65 за баррель. Причина — в закладывании участниками рынка «совершенно неадекватной рискам премии в цену нефти».

Однако в любой момент всё может развернуть геополитика. Ситуация в Персидском заливе остается напряженной. В локации, после громких инцидентов с атаками на танкеры, теперь широко практикуются их задержания. В частности, после «поимки» иранцами 19 июля танкера Stena Impero Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива. Правительство Великобритании по итогам экстренного заседания Cobra в Лондоне сочло действия Ирана вызовом «свободе судоходства». Скандал с задержанием Ираном подконтрольного Британии танкера вызвал бурю негодования со стороны не только МИД страны, но и властей США. Причем американцы наращивают военный контингент в Саудовской Аравии — это выглядит как явная подготовка к боевым действиям с Ираном. И надо понимать, что любое возможное военное столкновение Ирана и США в зоне Персидского залива сразу радикально изменит ситуацию — баррелю станет по силам взять и стодолларовый рубеж.

Пока же Иран ищет пути обхода санкций США для продолжения поставок своей нефти на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД страны Джавад Зариф. «Мы продолжим продавать нашу нефть. Объемы добычи сократились, но мы найдем способы сгладить это. Как видите, наш валютный рынок стабилизировался после года флюктуаций, ситуация на нем улучшается», — заявлял он в недавнем интервью каналу CNN.

Однако на практике всё заметнее тренд на замещение иранского сырья внешними потребителями. Свежий пример — переход Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на российские энергоносители для обеспечения своего нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Турции. Речь об НПЗ Star Refinery на побережье Эгейского моря. Как сообщил 22 июля гендиректор предприятия Месут Илтер, достигнута договоренность с «Роснефтью» о покупке 1 млн тонн нефти сорта Urals. «Если бы не санкции, мы бы продолжили покупать нефть у Ирана», — подчеркнул Илтер, добавив, что завод может приобретать сырье где угодно в рамках нынешней модели, в которую азербайджанская нефть не вписывается. Зато удачно вписалась российская.

Для национального бюджета на нынешний год августовский провал котировок Brent ниже $60 за баррель не критичен — глава Минфина РФ Антон Силуанов еще в прошлом году называл его сбалансированным при $40. Отечественные нефтегазовые компании также подготовлены к сценариям снижения цен на нефть — как известно, дешевеющий баррель ведет к ослаблению курса рубля по отношению к доллару. Соответственно, рублевый эквивалент валютной выручки нефтяных компаний серьезно не просядет.

Автор –– экономист, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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