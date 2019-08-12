Развожаев попросил Путина создать программу строительства жилья в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей.

В ходе рабочей встречи с главой государства в понедельник, 12 августа, Развозжаев сообщил, что строительство жилья остается проблемным вопросом и «без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем», передает ТАСС.

Врио губернатора отметил, что в Севастополе строится много новых больниц, современных высокотехнологичных центров, школ и детских садов. Однако, по его словам, приезжающим на работу специалистам негде жить. Развозжаев уточнил, что «уже прогнозируемый дефицит — около 2670 специалистов». Кроме того, по его словам, порядка 2,2 тыс. специалистов-севастопольцев «должны улучшить свои жилищные условия».

Чтобы выровнять ситуацию и построить 270 тыс. кв. м, необходимо порядка 12,2 млрд рублей, уточнил Развозжаев.

«Конечно, не за один год, мы просто и расходовать столько не сможем», — добавил он.

По оценке врио губернатора, если в год выделять по 2–3 млрд рублей, программу можно будет реализовать до 2024 года.

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, что регионам нужно наращивать темп работы по реализации нацпроекта «Жилье» и сопряженных программ.