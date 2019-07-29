Севастополь на реализацию нацпроекта «Культура» получит 303 млн рублей

На реализацию нацпроекта «Культура» в Севастополе предусмотрено выделение 303 млн рублей до 2022 года. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развозжаев на совещании, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы региона, в рамках этого нацпроекта реализуются три программы: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В 2019 году начнется работа над программой «Творческие люди». Она подразумевает предоставление грантов для поддержки творческих проектов.

До 2022 года в Севастополе планируют построить три сельских клуба, два многофункциональных центра, ТЮЗ, а также отреставрировать здание художественного музея имени Крошицкого.

Кроме того, до конца года сделают капитальный ремонт и переоснастят кинотеатры «Октябрь» в Инкермане и «Россия» на площади 50-летия СССР. Отремонтируют и три библиотеки, сцены эстрады в Инкермане и селе Первомайка.

Как отмечает онлайн-издание «Новый Севастополь», в общей сложности в Севастополе до 2024 года на финансирование нацпроектов выделят 19,3 млрд рублей. В этом году оно составит около 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что государство планирует вложить в реализацию нацпроектов из майских указов президента 5,6 трлн рублей до 2021 года.