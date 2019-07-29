Прямой эфир
Сюжет:

Севастополь на реализацию нацпроекта «Культура» получит 303 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На реализацию нацпроекта «Культура» в Севастополе предусмотрено выделение 303 млн рублей до 2022 года. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развозжаев на совещании, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы региона, в рамках этого нацпроекта реализуются три программы: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В 2019 году начнется работа над программой «Творческие люди». Она подразумевает предоставление грантов для поддержки творческих проектов.

До 2022 года в Севастополе планируют построить три сельских клуба, два многофункциональных центра, ТЮЗ, а также отреставрировать здание художественного музея имени Крошицкого.

Кроме того, до конца года сделают капитальный ремонт и переоснастят кинотеатры «Октябрь» в Инкермане и «Россия» на площади 50-летия СССР. Отремонтируют и три библиотеки, сцены эстрады в Инкермане и селе Первомайка.

Как отмечает онлайн-издание «Новый Севастополь», в общей сложности в Севастополе до 2024 года на финансирование нацпроектов выделят 19,3 млрд рублей. В этом году оно составит около 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что государство планирует вложить в реализацию нацпроектов из майских указов президента 5,6 трлн рублей до 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полусвободная касса: на нацпроекты потратили 661 млрд рублей
Регионы испытывают проблемы с освоением средств по их реализации
Медведев призвал регионы наращивать темп работы по нацпроекту «Жилье»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017