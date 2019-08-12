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Раскапывающих вымерший от оспы якутский город оштрафовали

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Фото: Depositphotos
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Суд признал виновными двух «черных копателей», которые проводили раскопки в вымершем в 1880 году от оспы городе Зашиверск в Якутии. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в департаменте по охране объектов культурного наследия в республике, пишет «РИА Новости».

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Виновные признались, что вели раскопки с помощью металлоискателя. Ученые считают, что если высвободить вирус оспы из древних захоронений, существует высокий риск вспышки болезни.

«Черных копателей» выявили 16 июля. В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении. Оймяконский районный суд Якутии признал их виновными в незаконных археологических раскопках. Санкция за такое правонарушение составляет от 1500 до 2500 рублей штрафа, а также конфискация предметов, добытых при таких раскопках, и оборудования, которым они производились.

Город Зашиверск, который расположен на реке Индигирке за полярным кругом в Якутии, был основан в 1639 году русскими казаками. Из-за эпидемии оспы к 1880-м годам город прекратил существование.

Черная оспа — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Оно проявляется, среди прочих симптомов, в виде сыпи — пузырей черного цвета, наполненных жидкостью. Сегодня черная оспа не может проявиться естественным образом, так как уничтожен сам вирус, ее вызывающий. Победа над черной оспой была достигнута благодаря повсеместному применению прививок против нее во всех странах мира.

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