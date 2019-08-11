Дети массово заразились инфекцией после купания в фонтане в Хабаровске

74 ребенка заболели острой кишечной инфекцией в Хабаровске после того, как искупались в так называемом пешеходном фонтане. Об этом рассказало управление Роспотребнадзора по региону.

«В ходе лабораторных исследований в воде фонтана выявлен норовирус. Исследования, проведенные Хабаровским НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, доказали идентичность генотипа норовируса у заболевших детей и норовируса, выделенного из воды фонтана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода в фонтане не соответствовала и требованиям по мутности и содержанию аммиака.

Суд в Хабаровске постановил закрыть аттракцион на 90 суток.

5 августа сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в одном из заведений Хабаровска. У посетителей кафе был выявлен норовирус. Заведение уже попадало в поле зрения Роспотребнадзора в декабре 2018 года. Тогда среди посетителей кафе были зарегистрированы случаи острых кишечных инфекций. Деятельность кафе была временно приостановлена.