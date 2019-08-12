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Медведев поблагодарил президента Туркмении за покупку автомобилей Aurus

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона благодарна президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову за высокую оценку российского автомобилестроения. Об этом он рассказал 12 августа в ходе встречи с туркменским лидером на полях первого Каспийского экономического форума.

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«Я знаю, что вы действительно в этом (в автомобилях. — Ред.) понимаете, вы не просто как президент об этом судите, а как любитель этого дела. Мы с вами определенный опыт имеем, так что большое спасибо и за этот эмоциональный момент», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее 12 августа Бердымухамедов выразил желание приобрести всю линейку автомобилей Aurus, которые продемонстрировал ему Медведев перед началом первого Каспийского экономического форума.

Туркменский лидер встретил главу российского кабмина, возглавляющего делегацию из России на форуме. Политики осмотрели стоящий лимузин Aurus белого цвета.

По словам Бердымухамедова, ему автомобиль понравился, для приобретения всей линейки машин он подаст соответствующую заявку.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

8 июля сообщалось, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта Aurus составят в этом году не более 5–6 единиц из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента. Розничные цены на люксовые автомобили станут известны в конце лета.

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