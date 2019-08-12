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В Эфиопии почти выполнили план по посадке 4 млрд деревьев

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Фото: TASS/Zuma/Xinhua
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Эфиопия почти выполнила план «Зеленое наследие», согласно которому правительство должно посадить 4 млрд деревьев в 2019 году. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил посол республики в Москве Алемайеху Тегену Аргау, пишет «РИА Новости».

«В этом году мы посадили уже 3,5 млрд саженцев, так что скоро цель будет достигнута», — сообщил дипломат. По его словам, в программе участвуют все жители страны, включая премьер-министра.

Инициатива «Зеленое наследие» — это национальная экологическая кампания в Эфиопии, направленная на повышение осведомленности населения о стремительном ухудшении состояния окружающей среды в Эфиопии. Она призывает общество переходить на «зеленый» образ жизни.

В конце июля жители страны высадили 353,6 млн саженцев деревьев в течение 12 часов. Если независимая проверка подтвердит количество, это может стать новым мировым рекордом.

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