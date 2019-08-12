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СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Народный банк Китая близок к тому, чтобы выпустить собственную криптовалюту. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЦБ КНР.

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По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года, и его криптовалюта «близка к выпуску».

В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином. С этого момента в стране было закрыто 88 криптовалютных бирж, а также остановлено 85 ICO.

При этом на конец 2017 года в КНР располагалось около 80% майнинговых мощностей мира, сообщает агенство.

В марте 2019 года Народный банк Китая отказался признать криптовалюты как платежное средство из-за их ненадежности. Слишком быстрое распространение цифровых денег может привести к непредсказуемым последствиям на финансовом рынке, отметили тогда в ЦБ.

9 апреля Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.

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