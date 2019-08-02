Розничная сеть Walmart сообщила о создании собственной криптовалюты

Американская розничная сеть Walmart может создать собственную криптовалюту. Соответствующую патентную заявку ритейл-гигант подал в ведомство США по патентам и товарным знакам, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 2 августа.

«Цифровая валюта может быть привязана к доллару США и доступна к использованию только у отдельных ритейлеров или партнеров. Согласно другим вариантам, цифровая валюта может быть доступна для использования где угодно», — говорится в заявке.

Не исключено, что криптовалюта торговой сети может быть привязана и к другой виртуальной валюте. Предполагается, что ею можно будет расплачиваться в розничных сетях, а при необходимости можно будет легко перевести ее в денежные средства.

18 июня сообщалась о планах Facebook создать собственную криптовалюту — Libra. Ее выпуск запланирован на 2020 год. Она будет относиться к категории Stablecoin («стейблкоин». — Ред.), что предполагает обеспечение нацвалютами и ценными бумагами.