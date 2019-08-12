В Росрыболовстве объяснили новые правила любительской рыбалки

Новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, не вводят новые запреты, а лишь обобщают и уточняют уже действующие нормы. Об этом рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

9 августа сообщалось, что в рамках закона «О любительском рыболовстве», который вступит в силу 1 января 2020 года, будет запрещено использование сетей, взрывчатки, появятся суточные нормы вылова рыбы и ограничения на подводную охоту.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — цитирует Молокова «Российская газета».

Специалист отметил, что законом будет разрешено использовать сети в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где такой метод рыбалки является основным источником пропитания. Однако даже в этом случае сети должны учитываться и маркироваться. При этом будут запрещены электроудочки, так как они убивают практически все живое до дна водоема.

Член Объединенного совета Федерации подводного рыболовства России Виталий Виноградов указал, что с 2020 года подводным охотникам будет нельзя плавать в местах массового организованного отдыха граждан.

Эксперты отметили, что закон утвердит главное правило – право граждан на свободную и бесплатную рыбалку. Взыматься оплата будет только на водоемах, где специально выращивается рыба.

Ранее стало известно, какая суточная норма вылова будет в том или ином регионе.