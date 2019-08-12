Прямой эфир

Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинском Львове на стадионе перед матчем между «Карпатами» и «Мариуполем» прозвучала песня Тимати и DJ Smash «Moscow Never Sleeps». Об этом 11 августа сообщил портал «Обозреватель».

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин извинился перед болельщиками и пообещал наказать тех, кто совершил подобную «лажу».

Сам матч закончился ничьей.

12 августа сообщалось, что в городе Хмельницком националисты изрезали мужчине футболку из-за российской символики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал Украину куском СССР
Лобода заговорила по-украински на российской телепрограмме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017