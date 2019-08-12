Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве

В украинском Львове на стадионе перед матчем между «Карпатами» и «Мариуполем» прозвучала песня Тимати и DJ Smash «Moscow Never Sleeps». Об этом 11 августа сообщил портал «Обозреватель».

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин извинился перед болельщиками и пообещал наказать тех, кто совершил подобную «лажу».

Сам матч закончился ничьей.

12 августа сообщалось, что в городе Хмельницком националисты изрезали мужчине футболку из-за российской символики.