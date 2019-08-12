В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

Пользователи соцсети Facebook высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо. Об этом 11 августа сообщило издание Daily Mail.

Ободок ювелирного изделия вычленен в виде латинской буквы «V» и по бокам инкрустирован маленькими синими камнями. В центре находятся три более крупных камня зеленого цвета, при этом средний из них можно разглядеть только под определенным углом.

Одни пользователи в комментариях стали задавать вопросы о том, с какой стороны на лучше смотреть на украшение, в свою очередь другие сделали вывод, что кольцо выглядит ужасно со все сторон. Еще одной девушке не понравилось сочетание цветов камней.

«У меня от него глаза болят!» — написала она.

11 августа СМИ подсчитали стоимость украшений Меган Маркл.