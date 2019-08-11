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Ученые нашли связь между употреблением кофе и возникновением мигреней

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) выявили связь между частым употреблением кофе и приступами головной боли. Результаты исследования были опубликованы в The American Journal of Medicine.

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Исследование было проведено с участием 100 добровольцев, страдающих мигренями. Участники отвечали на вопросы анкеты два раза в день на протяжении шести недель и записывали данные о употреблении кофе, а также рассказывали о приступах головной боли.

В среднем каждый из добровольцев за шесть недель перенес восемь случаев мигрени. Как показало исследование, именно в те дни, когда у испытуемых отмечались головные боли, они употребляли много кофе.

По словам исследователей, к возникновению мигреней может привести употребление трех и более напитков с кофеином в день. При этом употребление одной-двух чашек кофе ежедневно не увеличивает вероятность возникновения головной боли, отмечается в тексте.

Ранее в августе ученые развенчали популярный миф о кофе. Оказалось, что этот напиток, в отличие от алкоголя и курения, никак не влияет на сон.

Кроме того, эксперты установили, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также позитивно сказаться на работе мозга.

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